Após acidente envolvendo carro e carreta, homem fica ferido na BR-491

Carro bateu na traseira de uma carreta que, seguia no mesmo sentido.

Redação Csul / Foto: Corpo de Bombeiros

Após um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-491, um homem ficou ferido na noite deste domingo (15), próximo à rodoviária de São Sebastião do Paraíso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve um trauma no tórax provocado pelo impacto durante o acidente.

Segundo os militares o carro bateu na traseira de uma carreta que, seguia no mesmo sentido. O carro ficou parcialmente destruído.

A vítima foi levada para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. No carro havia um passageiro que, recusou atendimento. Após o impacto do acidente, o carro derramou óleo na rodovia e os militares jogaram serragem para secar a pista.

A carreta seguiu o seu caminho, após o acidente. Conforme os bombeiros, ainda não é possível informar se o motorista fugiu do local sem prestar atendimento.

*Com informações G1 Sul de Minas