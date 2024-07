Apicultor de Santa Rita do Sapucaí aumenta produção de mel em mais de 200%

Atualmente, o apicultor possui 70 colmeias, mas ele já calcula o dobro desse número.

Foto: Sistema Faemg Senar

O produtor Luís Antônio Ribeiro Scudeler, de Santa Rita do Sapucaí, deixou a carreira de engenheiro de telecomunicações para se dedicar à apicultura. Aposta que acumula bons resultados: proprietário do apiário Pouso do Campo, ele viu sua produção de mel aumentar em mais de 200% com apoio do programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria.

Antes do ATeG, em 2022, Luís produzia 500 quilos anuais de mel. Em 2023, após o primeiro ano no programa, essa quantidade triplicou, atingindo 1.500 quilos. A expectativa para 2024 é ainda maior, com uma previsão de alcançar 2 toneladas de mel, colhendo de 2 a 3 vezes por ano.

Luís comenta que o ATeG também ampliou seu contato outros apicultores. “O programa é excelente e transforma vidas! Vi diversos apicultores, assim como eu, colherem grandes benefícios. Antes, eu conhecia muito pouco os apicultores daqui, mas o suporte do ATeG nos aproximou”, relatou.

Catálogo diversificado

Com o aumento na produção de mel e uma rede de relacionamento fortalecida, Luís deu novos passos e diversificou o catálogo de produtos. Entre eles, o mel com nozes, que combina a doçura natural do produto e a textura crocante e amanteigada das oleaginosas. O produto foi, inclusive, reconhecido pela revista “Nós e Outros Olhos” como um dos méis artesanais mais destacados e indicados.

O própolis foi outra novidade no catálogo. Antes de participar do ATeG, Luís Antônio não trabalhava com o produto. Com a orientação do técnico de campo Daniel Silva, ele passou a investir na produção que saiu do zero, em 2022, para 20 quilos em 2023. A expectativa é que, neste ano, atinja os 40 quilos.

Daniel explica que a alimentação artificial com xarope de açúcar e o melhoramento genético das abelhas ajudaram a aumentar a produtividade. “A estrutura das caixas de mel não estava adaptada para a produção de própolis e essa adaptação foi excelente. De forma simples, conseguimos iniciar alguns enxames e aumentar o número de abelhas”, relata.

Certificação e mais espaço

A unidade de beneficiamento de produtos das abelhas Pouso do Campo já está tomando forma e em processo de aprovação para o selo de inspeção do IMA. O apicultor aguarda a aprovação final do IMA, que já sinalizou com um parecer favorável. A unidade será uma agroindústria completa, com 75m².

A estrutura inclui depósito para embalagem, recepção, sala para processamento, sala para própolis, sala para produtos prontos e acabados, barreira sanitária e banheiros masculino e feminino. “De tijolinho em tijolinho nosso sonho vai tomando forma. Depois do selo, nosso sonho é vender nos supermercados e em todo o Brasil”, relatou o apicultor.

Amor e cuidado com as abelhas

O amor e o cuidado com as abelhas refletem no sucesso da apicultura da família. O apicultor tem um cuidado especial com suas colmeias, garantindo que cada detalhe seja pensado para o bem-estar das abelhas. Localizada em uma área com mais de 1.000 hectares de mata fechada, a escolha do apiário é feita de forma criteriosa para proporcionar o melhor ambiente possível para os animais.

Durante o período de florada, ele não as alimenta artificialmente, pois elas encontram alimento em abundância na natureza. Ele destaca que o mel puro vem exclusivamente do néctar, coletado pelas próprias abelhas de forma natural.

“Eu sou apaixonado pela apicultura e me sinto privilegiado em poder cuidar de abelhas. O legal de trabalhar com elas é que passamos por uma transformação pessoal. Nós nos tornamos mais observadores, mais sensíveis, passamos a compreender melhor a natureza e prestar mais atenção nas florações das plantas. Cuidamos das abelhas com muito carinho e respeito”, disse o produtor.

Os produtos do Mel Pouso do Campo, incluindo mel, própolis e mel com nozes, são vendidos pelo Instagram @apiariopousodocampo e no site oficial: https://melpousodocampo.com.br/.

Fonte: Sistema Faemg Senar