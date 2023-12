APAC de Alfenas está entre as 25 instituições brasileiras selecionadas para Projeto de Leitura

Alfenas, assim como as outras 24 instituições, receberá 150 livros

Foto: Prefeitura de Alfenas

A APAC de Alfenas está entre as 25 instituições brasileiras selecionadas no Edital Projeto Nacional Clubes de Leitura e Remição de Pena, anunciado pela Companhia de Letras. A iniciativa selecionou unidades prisionais para receber doações de livros para a formação de clubes de leitura, com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas privadas de liberdade aos livros.

Alfenas, assim como as outras 24 instituições, receberá 150 livros (seis títulos distintos, 25 exemplares por obra).

Histórico

O projeto de clubes de leitura nas unidades prisionais foi criado pela Companhia das Letras em agosto de 2010, na Penitenciária Feminina de Sant’Anna. Inicialmente, dois clubes, com vinte leitoras em cada um, se reuniam uma vez por mês para discutir um título proposto. Com um sistema de biblioteca circulante, a Companhia das Letras emprestava um livro para cada leitora, que seria substituído por um novo a cada encontro. Os debates eram mediados por funcionários da editora e, ao final do projeto, as obras eram doadas para acervo da instituição.

Esses encontros serviram como piloto para um projeto maior, implantado em 2015, que vinculou os clubes de leitura à remição de pena. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça sugeriu aos Tribunais (recomendação no 44, de 23/11/2013) que acolhessem a redução de pena pela leitura, ou seja, para cada livro lido, o presidiário poderia remir quatro dias de sua sentença, desde que comprovada a leitura a partir de um resumo do livro.

Com isso, o projeto ampliou o seu campo de ação para oito unidades prisionais no estado de São Paulo, vinculando a formação e o aprimoramento do leitor à possibilidade de remição d e pena. Em 2016, os clubes de leitura chegaram a doze penitenciárias na mesma região.

Em 10 anos de projeto, cerca de 20 mil leitores participaram das atividades, produzindo 14 mil resumos avaliados por pareceristas, além de 2.600 livros doados para as unidades prisionais participantes.

Fonte: Prefeitura de Alfenas