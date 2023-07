Antes das férias, parquinhos de Poços de Caldas recebem manutenção preventiva

Alguns brinquedos, sem condição de utilização, estão sendo removidos e substituídos por outros mais apropriados para o uso.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Serviços Públicos está promovendo a manutenção preventiva dos parquinhos infantis, em todas as regiões da cidade. O objetivo da ação é limpar as áreas de lazer e adequar os brinquedos para deixar tudo em condições de uso já no início das férias escolares do meio do ano, que começam no dia 06 de julho.

Os trabalhos de manutenção são contínuos e acontecem durante todo o ano, porém, nesta época a Divisão de Parques e Jardins (DPJ), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, intensificam as atividades para fazer os reparos necessários nos equipamentos. Alguns brinquedos, sem condição de utilização, estão sendo removidos e substituídos por outros mais apropriados para o uso.

Os parquinhos infantis são espaços de diversão e aprendizado essenciais para o desenvolvimento das crianças. São locais onde elas podem explorar sua criatividade, socializar com outras crianças e se motivar de maneira lúdica. No entanto, como qualquer estrutura utilizada com frequência, esses parques precisam passar por manutenção regularmente, e o período das férias é uma excelente oportunidade para que isso seja feito.

O secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, enfatiza que a manutenção dos parquinhos infantis durante as férias escolares é de extrema importância, tanto para a segurança das crianças quanto para a preservação do espaço. “Durante o período de funcionamento normal, esses locais estão sujeitos a um desgaste considerável, devido ao uso constante, à exposição às condições climáticas e ao próprio processo natural de envelhecimento dos equipamentos. A prefeitura, como responsável pela administração dos parquinhos infantis, prioriza a manutenção regular desses espaços. Programamos a manutenção para o período das férias, a prefeitura demonstra cuidado e compromisso com a segurança das crianças. Essa medida evita acidentes permanentes devido a problemas de segurança ou manutenção urgente, garantindo que as crianças possam aproveitar o parque com tranquilidade e sem riscos.”

Durante a manutenção, a prefeitura realiza uma série de atividades, como minuciosa verificação dos equipamentos para identificar qualquer desgaste ou dano, reparo ou substituição de peças danificadas, verificação da estabilidade e segurança das estruturas, limpeza adequada dos brinquedos e do ambiente, entre outras medidas necessárias para manter o parquinho em boas condições.

Além disso, também aproveita o período de manutenção para promover melhorias e atualizações nos parquinhos infantis que inclui instalação de novos brinquedos, a criação de áreas temáticas, a melhoria da infraestrutura, a inclusão de recursos de acessibilidade.

O cuidado e o compromisso da administração proporcionam um ambiente saudável, divertido e educativo para as crianças aproveitarem suas férias com alegria e segurança.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas