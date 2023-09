André Yuki ministra palestra na 3ª Semana do Turismo em Foco em Guaxupé

De acordo com André Yuki, o evento é de extrema importância, pois promove o encontro e a troca de conhecimentos entre profissionais da área, entidades públicas e privadas, empresários e demais interessados no assunto.

Foto: Abrasel Sul de Minas

Até a próxima quarta-feira (27/09), Guaxupé recebe a 3ª Semana do Turismo em Foco, no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, com o tema: Meios de Hospedagem, Alimentos e Bebidas. Na segunda-feira (25), o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki, ministrou uma palestra sobre sua trajetória na gastronomia e na rede Água Doce Cachaçaria, além da importância do networking, associativismo, cooperativismo e inovações no setor.

“Sempre vejo os encontros como oportunidades de atualização e capacitação, pois são abordados temas relevantes e emergentes da área, como tendências gastronômicas, inovação no turismo, sustentabilidade, entre outros. Dessa forma, podemos sempre manter atualizados em relação às novidades e as melhores práticas do mercado, o que é fundamental em um setor tão dinâmico e competitivo como o turismo e a gastronomia”, explicou.

O secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guaxupé, Marcos Buled, ressalta que a semana está sendo voltada para o segmento de hotéis, bares e restaurantes, capacitando a primeira linha de frente que recebe os turistas.

“A importância do André Yuki no evento foi pela sua experiência e expertise como empresário e presidente da Abrasel, em um processo de reconstrução e modernização do mercado no segmento. Só temos que agradecer sua presença e palestra! Contamos com você nos próximos eventos”, agradeceu Marcos.

Para a gestora do Circuito Turístico, Montanhas Cafeeiras de Minas, Teresa Lemos, os meios de hospedagem, alimentos e bebidas são os ramos principais de uma cidade ou região que queira se desenvolver turisticamente.

“Dormir, comer e o que fazer nas cidades são os principais itens pensados pelos turistas.Eo trabalho integrado das nossas 15 cidades associadas se desenvolve para receber profissionalmente o turista. É muito importante que essas cidades façam a capacitação e o treinamento do trade (hotelaria, restaurantes e atrativos), mas sabemos que envolve também todo o comércio local, por isso é necessário parcerias com as associações comerciais e outras cidades”, explicou.

Segundo Teresa, a equipe do circuito ajuda e auxilia as cidades no desenvolvimento profissional. “A Semana do Turismo em Foco marca uma evolução no turismo da região das montanhas cafeeiras. Guaxupé é nosso destino indutor, a cidade central do circuito, por isso apoiamos o desenvolvimento econômico regional e o crescimento no turismo rural e experiências gastronômicas. Quero agradecer a parceria da Abraselno Sul de Minas pelo apoio na sensibilização dos empresários para a atividade turística”, agradeceu.

Ainda de acordo com Teresa, durante o evento foi iniciada a criação de 10 rotas temáticas para conhecer as montanhas cafeeiras. O lançamento está previsto para janeiro, com as rotas do café, santidade, beija-flor, observatório de pássaros, entre outros.

Para André Yuki, o seminário possibilitou o networking.“Durante o evento, foi possível estabelecer uma futura parceria com o chef e assador Lucas Oliveira. Acredito que juntos vamos abrir novas oportunidades de negócios, parcerias e colaborações futuras.Por fim, gostaria de agradecer ao secretário Marcos Buled e a organizadora Alessandra Guedes pelo convite em poder compartilhar e contribuir para a valorização e desenvolvimento dessas áreas tão importantes para a economia e a cultura da nossa região”, agradeceu.

