Andradas sediará o 9º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira

Evento, que já passou por Pouso Alegre e teve a última edição em Itanhandu, no Sul de Minas, reúne produtores do trade de turismo, mostrando a grande riqueza gastronômica do estado

Foto: Divulgação

No próximo dia 20 de março, o Sul de Minas Gerais receberá o 9º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira (FGM) – Regional Sul, que nesta edição será realizado na cidade de Andradas.

O encontro é voltado especialmente para os produtores do trade de turismo, mostrando a grande riqueza gastronômica de Minas, que possui força para atrair turistas de todos os estados do país. Haverá uma rica programação de conversas, palestras e apresentações de experiências de ações voltadas para a gastronomia mineira, turismo gastronômico e cozinha mineira, em especial, os vinhos, azeites e Queijo Minas artesanal.

O 9º encontro da FGM será realizado no Teatro Municipal Stivanin Giuseppe, a partir das 8h de quinta-feira (20/3), com entrada gratuita. Confira a programação completa, que contará com a presença de autoridades regionais e participações do Chef Edson Puiat, coordenador da FGM, Marcelo Wanderley, idealizador do Guia Cumbuca e Rafael Huhn, coordenador da FGM – Regional Sul.

“O 9º Encontro da FGM em Andradas é uma celebração do melhor que o Sul de Minas tem a oferecer! É uma oportunidade imperdível para conhecer de perto os sabores, as histórias e as pessoas que fazem da nossa gastronomia um orgulho para Minas e para o Brasil. Venha participar, descobrir novos sabores e valorizar as riquezas do nosso terroir!”, diz o coordenador da FGM, chef Edson Puiat, de Belo Horizonte.

Haverá ainda assinatura do convênio entre a EMC e a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur/IGR), painéis sobre os vinhos, azeites e queijos de Andradas, palestra sobre a força dos guias para o turismo gastronômico, e mais.

Outras cidades da região já receberam o evento em anos anteriores, como Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Dom Viçoso, Monte Sião, Gonçalves e Guaxupé. A última edição aconteceu na cidade de Itanhandu, apresentando aos participantes produtos com 100 % leite de búfala e 100% produção artesanal.

Programação detalhada

A palestra de abertura será ministrada por Marcelo Wanderley, empreendedor cultural e gastronômico de Belo Horizonte, idealizador do Guia Cumbucca de Gastronomia e do Prêmio Cumbucca, referência no setor desde 2024. Ele abordará a importância dos guias gastronômicos para o impulsionamento do turismo regional.

Pela manhã, o chef Edson Puiat, coordenador da FGM, mediará o painel sobre vinhos mineiros, com o tema “Andradas para Minas e Minas para o Brasil”, contando com a participação de José Procópio Stella (Vinícola Stella Valentino, Andradas), Carlos Geraldo Marcon (Vinícola Casa Geraldo, Andradas), Renata Vieira da Mota (Epamig) e Heloísa Bertoli (SindVinhos).

Na parte da tarde, será realizado o painel “Os azeites mineiros e suas experiências”, mediado por Rafael Huhn, gestor do Circuito Caminhos Gerais e coordenador da FGM-Regional Sul. Participam da mesa Leandro Stella Trevisan (Azeite Campo di’ Fiori, Andradas), Carlos Alberto Gonçalves (Azeites Paraíso Verde, São Sebastião do Paraíso) e Elisa Graçon Fochi (Azeite Terras Altas, Andradas).

No encerramento do evento, será realizado o painel “Queijo Minas Artesanal”, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2024. Os convidados são Fabrício Tavares Fonseca (Queijaria Artesanal Capoeira Grande, Itamonte), Ana Cláudia Silva Muniz (Queijos JCIR, Silvianópolis) e Higor Freitas (gerente executivo da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra – Aprocan).

A prefeita de Andradas, Margot Pioli, celebra a escolha da cidade para sediar o evento: “É uma felicidade para Andradas receber esse encontro, um dia de convivência com painéis que dialogam com a história e a identidade da nossa cidade. Essa ação confirma a força que Andradas tem ao atrair nomes importantes da gastronomia de Minas Gerais” , diz.

Frente da Gastronomia Mineira

A Frente da Gastronomia Mineira foi criada com o intuito de ser um fórum participativo para reunir esforços pela defesa, preservação e promoção da gastronomia do nosso estado. Em toda Minas Gerais existem iniciativas nesse sentido, era necessário que elas fossem conectadas.

Sem personalidade jurídica, a FGM promove essa articulação através de um trabalho em rede que conta com representantes de instituições públicas, privadas e do terceiro setor e todos aqueles que tenham interesse na área.

Fonte: Iago Almeida