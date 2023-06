Amigos da Viola: Atendidos no Centro de Convivência do Idoso se apresentam nesta sexta-feira, em Três Corações

A entrada é gratuita e a apresentação será neste dia 08 de junho, às 16h, na Villa Container.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Centro de Convivência do Idoso, tem a honra de convidar toda a população para esta apresentação especial dos Amigos da Viola. O grupo é formado por idosos atendidos no CCI e todos estão bastante entusiasmados para mostrar seu talento para toda a comunidade através da música.

A entrada é gratuita e a apresentação será neste dia 08 de junho, às 16h, na Villa Container. Prestigie e participe!

As atividades do Centro de Convivência do Idoso acontecem na unidade do CRAS II – Parque Jussara e conta com diversas oficinas de música, atividades físicas, lazer e que buscam fortalecer a convivência e o vínculo familiar buscando maior qualidade de vida da pessoa idosa em nosso município. Para mais informações sobre como participar ou colaborar, entre em contato através do telefone 35 98821 9467.

Fonte: Prefeitura de Três Corações