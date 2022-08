Ambulatório da UFLA terá novos horários de atendimento a partir de segunda-feira (22/8)

Atendimentos médicos continuarão ocorrendo no período noturnos.

A partir de segunda-feira (22/8), o Ambulatório da Universidade Federal de Lavras (UFLA) terá novos horários de atendimento ao público: de segunda a quinta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h; na sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Os atendimentos médicos continuarão ocorrendo no período noturno, porém os agendamentos devem ser realizados nos horários informados acima. À noite, o funcionamento do ambulatório será apenas interno, com portas fechadas.

Os agendamentos de consultas continuam sendo realizados pelo telefone (35)2142-2197.

O Ambulatório da UFLA está localizado no Prédio Administrativo em frente à Reitoria (prédio das bandeiras), faz parte do Programa de Saúde Comunitária, da Coordenadoria de Saúde da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários da UFLA (Praec) e atende servidores, estudantes e funcionários terceirizados.

