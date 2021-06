Alunos voltam às aulas presenciais em 85 escolas de Minas Gerais

Retomada foi permitida em municípios localizados nas ondas amarela e/ou verde do plano Minas Consciente.

Nesta segunda-feira (21), 85 escolas em 16 municípios retomaram as atividades presenciais no modelo híbrido desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). A semana marca importante passo nas atividades da rede estadual, após quase um ano e meio de ensino remoto.

Foram aplicados os protocolos sanitários, definidos pelo Comitê Extraordinário Covid-19 e Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), e implementado um checklist nas unidades de ensino para garantir que todos estejam e se sintam seguros neste momento.



Nesta segunda-feira, a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, acompanhou o primeiro dia de atividades pedagógicas presenciais na Escola Estadual Major Laje, em Itabira. “É uma alegria muito grande ver como a escola foi cuidada com todo afeto. A gente vê uma equipe comprometida e que mostra o carinho e atenção a cada estudante. Temos visto a alegria de cada um nesse retorno”, enfatiza a secretária, que também agradece a todos os gestores escolares pelo empenho demonstrado neste momento.



A retomada está sendo feita, nesta semana, em escolas de municípios localizados nas ondas amarela e/ou verde do Plano Minas Consciente, e nos quais as prefeituras não apresentaram nenhuma restrição.



Além disso, a participação dos estudantes nas atividades presenciais é facultativa às famílias. Nos casos em que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o aluno para o ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto, para garantir a continuidade dos estudos. O estudante que optar por permanecer com suas atividades de forma remota, continuará desenvolvendo suas atividades sem prejuízos.

Ensino híbrido

Com a retomada das atividades presenciais, o ensino híbrido é oferecido aos estudantes, ou seja, haverá alternância entre o atendimento presencial e o remoto. As atividades pedagógicas presenciais serão ministradas com o objetivo de fortalecer a aprendizagem de acordo com a necessidade da turma.

O Regime de Estudo não Presencial seguesendo disponibilizado. Os estudantes continuam recebendo os Planos de Estudos Tutorados (PETs), além de contarem com as teleaulas do programa Se Liga na Educação e do aplicativo Conexão. A carga horária e frequência dos estudantes continuam a ser contabilizadas por meio dos PETs e das atividades complementares elaboradas pelo professor.

Fonte: Agência Brasil/Foto: SEE Divulgação