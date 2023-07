Alunos de Psicologia do Unis concluem projeto de intervenções psicológicas para crianças e adolescentes

A qualidade, a apresentação e o envolvimento com o projeto foram considerados como parte da avaliação, incentivando o comprometimento e a dedicação dos estudantes.

No mês de junho, aconteceu a culminância do projeto “Conhecimentos Psicológicos na Comunidade Escolar”, desenvolvido pelos alunos do curso de Psicologia do Unis. Essa iniciativa, realizada em parceria com instituições locais, teve como objetivo levar conhecimentos e intervenções psicológicas para crianças e adolescentes, visando prevenir e intervir em problemas emocionais e comportamentais, promovendo seu desenvolvimento saudável.

Durante o projeto, os alunos desenvolveram uma série de atividades, como a realização de oficinas, palestras e atividades temáticas, abordando temas relacionados ao desenvolvimento humano. As oficinas e palestras foram cuidadosamente planejadas para tratar de assuntos como autoestima, habilidades sociais, inteligência emocional e resiliência, com o intuito de oferecer ferramentas práticas para o enfrentamento de desafios emocionais.

É fundamental ressaltar que cada grupo de alunos se responsabilizou por todo o processo de criação do projeto, desde o planejamento até a execução, bem como pela elaboração e utilização do material utilizado nas atividades. A qualidade, a apresentação e o envolvimento com o projeto foram considerados como parte da avaliação, incentivando o comprometimento e a dedicação dos estudantes.

A culminância desse projeto foi um momento especial, em que foi possível compartilhar os resultados alcançados e celebrar o impacto positivo em cada um. Que essa experiência seja apenas o começo de uma jornada promissora na qual os alunos possam utilizar seus conhecimentos e habilidades para transformar positivamente a vida das pessoas em suas futuras carreiras profissionais.

