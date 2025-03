Alunos de Pouso Alegre são medalhistas na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira

Seis alunos foram premiados, recebendo quatro medalhas de bronze e uma de prata.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Os alunos da Escola Municipal Maria Barbosa, integrante da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre, alcançaram uma grande conquista na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), a maior competição de educação financeira do Brasil.

Seis alunos foram premiados, recebendo quatro medalhas de bronze e uma de prata. A orientação da professora Thamires Silva foi essencial para o sucesso dos alunos.

A OLITEF, uma iniciativa gratuita promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela B3, tem como objetivo disseminar o conhecimento financeiro entre estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio.

Nesta edição, a competição reuniu mais de 9 mil escolas e 700 mil participantes, consolidando-se como um marco na educação financeira do país.

“Essas medalhas refletem o trabalho dedicado dos nossos professores e o empenho dos nossos alunos, e nos motivam a continuar investindo em iniciativas que promovam a consciência financeira desde cedo”, destacou Suelene Marcondes, Secretária Municipal de Educação.

A conquista dos alunos na OLITEF é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar, reforçando o compromisso da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre com a excelência educacional e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre