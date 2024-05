Alunos de Pouso Alegre participam de palestra e simulado de segurança no trânsito

O objetivo é envolver toda a comunidade na reflexão sobre a importância da paz e segurança no trânsito, prevenindo acidentes ao seguir as normas e evitando infrações, por menores que possam parecer.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta quinta-feira (16), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes, promoveu mais uma ação em prol do “Maio Amarelo”, um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

Foi promovida uma palestra na Escola Municipal Sabina de Barros Mendonça, destinada aos alunos do 1° ao 5° ano. Durante a palestra, foi tratado de segurança no trânsito, abordando temas como atravessar na faixa de pedestre, uso correto do cinto de segurança e respeito ao semáforo.

A palestra enfatizou que todos têm direitos e deveres no trânsito, sejam condutores, pedestres ou ciclistas, pois o trânsito é um espaço coletivo onde todos devem agir com responsabilidade, gentileza e empatia.

O objetivo é envolver toda a comunidade na reflexão sobre a importância da paz e segurança no trânsito, prevenindo acidentes ao seguir as normas e evitando infrações, por menores que possam parecer.

O Maio Amarelo incentiva a conscientização sobre as atitudes no trânsito, seja caminhando, pedalando, dirigindo ou utilizando o transporte público, sempre considerando a própria vida e a dos outros. Embora haja ações educativas ao longo de todo o ano, o mês de maio é dedicado a intensificar essa temática, com blitz educativas, conscientização nos semáforos, palestras e outras atividades.

Confira as ações dos próximos dias:

20/05 – Blitz de trânsito

20/05 – Palestra no Colégio Apogeu

21/05 – Conscientização nas mediações da Escola Municipal Anita Faria Amaral

22/05 – Palestras no Colégio Apogeu e Univás

23/05 – Palestra na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

24/05 – Blitz de trânsito

27/05 – Palestra (direção defensiva) – EPR – Tuany Toledo

27/05 – Palestra na Escola Recriando

28/05 – Palestra no bairro Cidade Jardim

29/05 – Encerramento do “Maio Amarelo” na Praça João Pinheiro, a partir das 9h

