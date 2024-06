Alunos de Escola Municipal em Lavras prestam homenagem a professor

A homenagem ao professor Ricardo Pacheco demonstra o impacto positivo que um educador dedicado pode ter na vida de seus alunos.

Foto: Prefeitura de Lavras

Os estudantes do 2° Ano B da Escola Municipal José Serafim prestaram uma homenagem ao professor Ricardo Pacheco. À frente do Projeto de Basquete “Arremesso Para um Novo Horizonte”, do Instituto 7 Gerações, o professor foi reconhecido por suas notáveis conquistas e pelo trabalho de excelência junto aos jovens atletas e estudantes da comunidade escolar.

O projeto, que visa a preparação para a vida por meio do esporte, tem transformado a realidade de muitos jovens, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também valores essenciais como disciplina, trabalho em equipe, perseverança e respeito. Sob a orientação dedicada do professor Ricardo Pacheco, os estudantes têm alcançado resultados impressionantes tanto nas quadras quanto no desenvolvimento pessoal.

A homenagem ao professor Ricardo Pacheco demonstra o impacto positivo que um educador dedicado pode ter na vida de seus alunos. O projeto “Arremesso Para um Novo Horizonte” continua a inspirar e transformar, os jovens para um futuro cheio de possibilidades e novas conquistas.

Fonte: Prefeitura de Lavras