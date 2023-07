Alunos de escola em Três Corações visitam a casa Pelé

Os alunos puderam conhecer o local onde nasceu o Rei do Futebol e acompanharam com atenção a história da infância do tricordiano ilustre Edson Arantes do Nascimento.

A Casa Pelé recebeu nesta terça-feira, 11/07, a visita de um grupo de alunos dos 6ºs anos A e C da Escola Municipal Maria Evani Gomes. Os alunos puderam conhecer o local onde nasceu o Rei do Futebol e acompanharam com atenção a história da infância do tricordiano ilustre Edson Arantes do Nascimento.

A Casa Pelé é uma viagem no tempo que remonta à infância simples do tricordiano Edson Arantes do Nascimento e de sua família no início dos anos 40. O ponto turístico atrai visitantes de todo o Brasil e do mundo e está localizado à rua Edson Arantes do Nascimento, nº 1000, no centro de Três Corações.

Para mais informações ou agendamentos de escolas e grupos turísticos para conhecer a Casa Pelé e o Museu Terra do Rei/Casa da Cultura Godofredo Rangel, entre em contato através do telefone da Casa da Cultura Godofredo Rangel 3691 1041.

