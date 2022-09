Alunos de Engenharia Agronômica visitam o viveiro de mudas Ponte Alta em Alfenas

Organizada pelo Prof. Dr. Roberto Luiz Queiroz, como parte da disciplina de Olericultura.

Foto: Divulgação UNIS.

No último sábado (10/09), os alunos do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário do Sul de Minas realizaram uma visita técnica ao viveiro de mudas Ponte Alta, no município de Alfenas (MG).

Organizada pelo Prof. Dr. Roberto Luiz Queiroz, como parte da disciplina de Olericultura, a visita levou os alunos do 7º, 8º e 10º períodos do curso para uma aula técnica de produção de mudas de hortaliças.

Ponte Alta é uma empresa de referência nacional na produção de bandejas e equipamentos para produção de mudas de hortaliças. Ainda, regionalmente, destaca-se pelo desenvolvimento de enxertia em solanáceas, especificamente, tomateiro.

Fonte: UNIS.