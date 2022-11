Alunos de Educação Física do Unis São Lourenço reúnem cerca de 100 crianças do município no I Festival de Atletismo

Universitários realizaram um projeto que trabalhou o incentivo à atividade física por parte das crianças.

Foto: Unis.

No dia 19 de novembro, os alunos do curso de Educação Física do Unis São Lourenço realizaram o I Festival de Atletismo, com estudantes da Escola Estadual Antônio Magalhães Alves.

Com a participação de quase 100 crianças de escolas da cidade em mais de 7 modalidades de atletismo, os universitários realizaram um projeto que trabalhou tanto o incentivo à atividade física por parte das crianças, quanto a aplicação prática dos conhecimentos de sala de aula pelos futuros profissionais da Educação Física junto à comunidade.

O projeto foi coordenado pelo Prof. Patrick Ribeiro e contou com o apoio dos parceiros: Supermercado Gomes, Supermercado Carrossel, Alzira Hotel, Santos Calçados, Quitanda 2 irmãs, Imobiliária São Lourenço, CT Almeida Brothers, Padaria Rezende – Baependi e Irai Contabilidade.

Fonte: Unis.