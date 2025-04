Alunos da rede municipal visitam Hangar em Itajubá

O objetivo da visita é aproximar o mundo da aviação aos jovens em formação

Foto: Prefeitura de Itajubá

A segunda edição do Projeto Hangar EIA aconteceu nos dias 23 e 24, e cerca de 800 crianças e jovens de escolas públicas e privadas de Itajubá e região participaram da iniciativa voltada à divulgação da Força Aérea Brasileira (FAB) junto ao público jovem, especialmente em localidades distantes das bases aéreas.

O evento, realizado no âmbito do Encontro de Iniciação Aeroespacial (EIA), proporcionou uma experiência imersiva por meio de visitação monitorada, com o objetivo de despertar o interesse pela aviação e pelas carreiras ligadas ao setor aeronáutico.

Durante a visita, os estudantes puderam interagir com profissionais da área e conhecer de perto atividades desenvolvidas por diferentes instituições, como a Academia da Força Aérea (AFA), o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS), e a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Também marcaram presença representantes da aviação civil e do aeromodelismo, que apresentaram demonstrações e compartilharam experiências com os visitantes.

Além do caráter educativo, o Projeto Hangar reforça a importância da integração entre a sociedade civil, as instituições de ensino e as Forças Armadas, ampliando horizontes e oferecendo novas perspectivas de futuro para os jovens da região.

Fonte: Prefeitura de Itajubá