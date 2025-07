Alunos da rede municipal de Três Corações recebem óculos gratuitos

Exames oftalmológicos foram realizados por profissionais da rede pública, e os alunos contemplados puderam escolher seus óculos na ótica credenciada, a Ótica Real.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na quarta-feira, 9 de julho, foi realizada a entrega dos óculos às crianças atendidas na primeira fase do Programa Miguilim em Três Corações. O evento aconteceu no Anexo Professora Clotilde Iemini de Rezende, sede da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) e beneficiou 113 estudantes da rede municipal de ensino, oriundos de diversas escolas de Três Corações.

O Programa Miguilim é uma iniciativa do governo estadual, por meio das Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, com a participação das Secretarias Municipais de Saúde (SEMS) e Educação (SEDUC). O objetivo é garantir o acesso à avaliação oftalmológica e à distribuição gratuita de óculos para estudantes com dificuldades visuais, contribuindo diretamente para o bem-estar e o desempenho escolar das crianças.

A ação envolve diversas etapas: inicialmente, professores da rede municipal foram capacitados pela Atenção Primária à Saúde do município para aplicar testes de acuidade visual em sala de aula. Após a triagem, os alunos com sinais de dificuldade foram encaminhados para atendimento no Centro Integrado de Educação, que organiza os fluxos junto à Secretaria de Saúde.

Os exames oftalmológicos foram realizados por profissionais da rede pública, e os alunos contemplados puderam escolher seus óculos na ótica credenciada, a Ótica Real.

Com essa entrega, a Prefeitura de Três Corações reafirma seu compromisso com o cuidado integral dos estudantes, unindo saúde e educação em uma iniciativa que promove inclusão, autoestima e melhores condições de aprendizagem.

Fonte: Prefeitura de Três Corações