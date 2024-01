Alunos da Rede de Ensino Municipal de Pouso Alegre são aprovados no IF com destaque

Os estudantes foram admitidos em distintos cursos oferecidos pela instituição.

Foto: IFSuldeMinas / Campus Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, visa levar cada dia mais qualidade de ensino aos estudantes das escolas da Rede de Ensino Municipal, além de uma melhor estrutura, trabalhando com um futuro promissor para cada um deles.

Mais de 25 alunos, provenientes de diversas instituições de ensino fundamental da Rede Municipal, brilharam nas avaliações de admissão, conquistando vagas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IF Sul de Minas.

Os estudantes, agora posicionados nas primeiras colocações da lista de aprovados, foram admitidos em distintos cursos oferecidos pela instituição. As escolas municipais de ensino fundamental que se destacam por terem alunos aceitos no IF são:

Escola Municipal Dr. Vasconcelos Costa;

Escola Municipal Anita Faria Amaral;

Escola Municipal Jandyra Tosta de Souza;

Caic São João (Escola Municipal Anathália de Lourdes Camanducaia);

Escola Dom Otávio;

Escola Municipal Antonio Mariosa (Caic Árvore Grande) ;

Escola Municipal Professora Isabel Coutinho Galvão;

Escola Municipal Clarisse Toledo;

Curso Municipal Pré-ENEM e Pré-Vestibular.

“Este feito notável reflete não apenas a excelência acadêmica dos alunos, mas também a qualidade do ensino municipal e a importância do investimento na educação básica, preparando os estudantes para desafios mais amplos e contribuindo para o desenvolvimento educacional e profissional dos estudantes. Nossos profissionais desempenham um papel fundamental no progresso educacional de nossos jovens talentos que todos nós devemos reconhecer sempre”, enfatiza o Prefeito Cel Dimas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre