Alunos da educação infantil participam de simulação de resgate em Pouso Alegre

EPR Sul de Minas realizou, nesta sexta-feira, uma simulação de APH para mais de 200 crianças

A EPR Sul de Minas, concessionária que administra oito estradas no sul do estado, realizou na manhã desta sexta-feira (17) uma simulação de atendimento pré-hospitalar para 250 alunos das escolas públicas: E.E. Professor Joaquim Queiroz, E. E. DR José Marques de Oliveira, E. Profissional Delfim Moreira e Colégio Europa.

A iniciativa faz parte das ações voltadas para o Movimento Maio Amarelo em prol da segurança viária. Somente nesta semana foram realizadas três iniciativas com foco em segurança, sendo duas em Poços de Caldas.

Para a diretora executiva da concessionária, Érica Kawatake, participar do Maio Amarelo é uma maneira de sensibilizar as pessoas sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito. “Nosso propósito é zelar pela segurança viária e atuar com excelência para que cada viagem se torne uma experiência inesquecível, contudo sabemos que a orientação é a melhor forma para reduzir acidentes”, ressalta.

