Alunas de Nutrição oferecem aconselhamento nutricional sobre diabetes à população de Três Pontas

As universitárias confeccionaram um material informativo e estiveram na Praça da Igreja Matriz e da fonte abordando a população

Foto: Grupo Educacional Unis

No mês de abril, as alunas Laryssa Pereira Lucio e Ozana de Oliveira Munhoes, do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), realizaram um projeto de extensão com a população de Três Pontas, oferecendo aconselhamento nutricional para diabetes.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo, as universitárias confeccionaram um material informativo e estiveram na Praça da Igreja Matriz e da fonte abordando a população, oferecendo aconselhamento nutricional sobre diabetes de forma simples e fácil através do panfleto educativo, além de passar informações sobre o assunto sem terrorismo nutricional.

Fonte: Grupo Educacional Unis