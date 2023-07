Aluna de Nutrição do Unis orienta pacientes de Nepomuceno quanto aos cuidados com a hipertensão arterial sistêmica

Foi passado para os pacientes do PSF um slide, através do qual a universitária explicou aos presentes a importância de ter um estilo de vida saudável

No mês de junho, a aluna Isabella Silva Freire, do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), realizou um projeto de extensão voltado aos cuidados com a Hipertensão Arterial Sistêmica, para pacientes do Hospital Santa Casa de Nepomuceno.

Sob responsabilidade da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, o projeto teve como objetivo mostrar a importância da mudança de estilo de vida na saúde, principalmente em hipertensos, levando assim uma vida mais saudável.

Foi passado para os pacientes do PSF um slide, através do qual a universitária explicou aos presentes a importância de ter um estilo de vida saudável, principalmente para pessoas hipertensas, para evitar possíveis complicações.

