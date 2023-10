Aluna de Nutrição do Unis fala sobre relação entre alimentação e saúde mental em Três Pontas

A universitária realizou uma atividade que consistiu na criação de um panfleto, contendo informações sobre a importância de uma alimentação saudável

Foto: Grupo Unis

No dia 10 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental, e como parte das homenagens a este dia, a aluna Natalia Paulino de Oliveira, do curso de Nutrição do Unis, realizou um projeto de extensão com pacientes e acompanhantes no Hospital Unimed, de Três Pontas.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira e buscando destacar a importância do Dia Mundial da Saúde Mental, nos dias 09 e 10 de outubro, Natalia trabalhou para ressaltar os benefícios de uma alimentação saudável na prevenção e tratamento das doenças mentais, além de apresentar os nutrientes mais importantes e alimentos onde estão presentes.

A universitária realizou uma atividade que consistiu na criação de um panfleto, contendo informações sobre a importância de uma alimentação saudável no que diz respeito à prevenção e tratamento das doenças mentais, bem como quais nutrientes são mais relevantes nessas condições e em quais alimentos estes podem ser encontrados.

Nos dias 09 e 10 de outubro, Natalia realizou a entrega dos panfletos ao presentes no Hospital Unimed de Três Pontas, dentre funcionários do centro de internação e do serviço de nutrição e dietética do Hospital, sendo estes técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, cozinheiras e copeiras, além de acompanhantes dos pacientes internados nos leitos do Hospital.

Durante a entrega dos panfletos foram dadas orientações acerca de uma alimentação saudável, onde foi explicado que uma alimentação saudável não se restringe apenas ao consumo de nutrientes, mas que envolve aspectos culturais, hábitos alimentares, condições socioeconômicas e diversos outros fatores. Foi dito ainda, que é muito importante respeitar as necessidades específicas de cada pessoa, respeitar os sinais de fome e saciedade do organismo, não fazer restrições alimentares e sentir prazer ao comer. Uma alimentação saudável é aquela que faz bem para sua saúde física, mental e emocional.

Fonte: Grupo Unis