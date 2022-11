Aluna de Nutrição do Unis desenvolve material educativo sobre a alimentação na escola para pais de estudantes de Elói Mendes

Buscando uma melhor aceitação da merenda escolar pelos alunos de 6 a 10 anos de idade.

Foto: Unis.

No mês de agosto, a aluna Mileny Ramos Marques do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), conduziu um Projeto de Extensão sobre a alimentação na escola, com pais de alunos do Ensino Fundamental I, de escolas do município de Elói Mendes (MG).

Buscando uma melhor aceitação da merenda escolar pelos alunos de 6 a 10 anos de idade, o projeto monitorado pela Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira envolveu mais de 750 pais de alunos do município.

Para desenvolver este projeto, Mileny criou um material educativo no modelo de folder para ser entregue às escolas e posteriormente aos pais dos alunos, com o tema: “A alimentação na escola”, explicando que o lanche servido nas escolas é nutricionalmente adequado para a faixa etária das crianças sendo variado, balanceado e procura atender também aos hábitos regionais e as preferências das crianças.

Fonte: Unis.