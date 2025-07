Alpinópolis dá início a Feira de Agronegócios

Cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e lideranças locais e regionais

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar participou, nesta terça-feira (22/07), da abertura oficial da segunda edição da VentAgro – Feira de Agronegócios de Alpinópolis. A instituição foi representada pelo gerente regional Rogger Coelho, que ressaltou a importância do evento para o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento da região.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e lideranças locais e regionais, entre elas o prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire; o vice-prefeito Léo do Posto; e o presidente da Câmara Municipal, Sebastião Ribeiro Neto (Tião Neto), além de vereadores do município.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Alpinópolis (SindAlp), José Carlos de Paula (Carlinhos), conduziu a abertura e recebeu representantes de entidades de destaque no setor, como Cooxupé, Sicoob, Sicoob Credialp e a Acialp (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Alpinópolis). Também estiveram presentes os presidentes dos sindicatos rurais de Passos, Elder Maia (SinRural), e de Alterosa, José Eduardo, que também preside a Assul.

Estande Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar participa da VentAgro com um estande que reúne produtos de agricultores atendidos por seus programas e capacitados em cursos e treinamentos. A iniciativa valoriza o conhecimento técnico aplicado no campo e amplia a visibilidade dos pequenos produtores.

Durante a solenidade, Carlinhos, presidente do SPR, prestou homenagem às forças de segurança com a entrega de cestas compostas por produtos artesanais de expositores da feira – muitos deles participantes do estande do Sistema Faemg Senar.

Fonte: Sistema Faemg Senar