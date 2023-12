Almoço de confraternização da Secretaria de Obras de Pouso Alegre reúne servidores em clima festivo

O Prefeito Cel Dimas reforçou a importância de reconhecer o esforço de cada membro da equipe e agradeceu pelo empenho dedicado ao progresso da cidade.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta sexta-feira (22), os colaboradores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Pouso Alegre se reuniram em um animado almoço de confraternização de fim de ano. O evento, que teve como objetivo fortalecer os laços entre os membros da equipe e celebrar as conquistas do ano, contou com a participação especial do Prefeito Cel Dimas, que contribuiu para a realização dessa iniciativa, destacando o reconhecimento da gestão municipal pela dedicação e empenho da equipe de obras.

Durante o almoço, os colaboradores tiveram a oportunidade de compartilhar momentos de descontração e trocar experiências. Além disso, houve sorteios de brindes e os servidores foram agraciados com diversos prêmios, proporcionando momentos de alegria e gratidão.

O Prefeito Cel Dimas reforçou a importância de reconhecer o esforço de cada membro da equipe e agradeceu pelo empenho dedicado ao progresso da cidade.

“É gratificante ver o trabalho árduo da Secretaria de Obras sendo reconhecido e celebrado. Este é um momento de agradecimento e confraternização, no qual podemos refletir sobre as metas alcançadas e renovar as energias para os desafios que virão. A colaboração de todos é fundamental para o desenvolvimento de Pouso Alegre, e a Secretaria de Obras desempenha um papel crucial nesse processo”, destacou o Prefeito Cel Dimas durante o evento.

A Prefeitura agradece a todos que colaboraram para a realização deste momento. Em especial, o Rogério, Marli e as empresas: Sem Limite, Magazine Luzia, Santa Lolla e Minas Pisos.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre