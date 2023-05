ALMG discute importância da economia criativa

Relatório do Observatório Itaú Cultural será apresentado em reunião da Comissão de Cultura nesta quarta-feira (31).

Foto: Willian Dias / ALMG

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebe pesquisadores e gestores culturais para discutir a participação da economia criativa no PIB nacional. A audiência pública será realizada nesta quarta-feira (31/5/23), às 15h, no Auditório.

O debate foi solicitado pelo presidente da comissão, deputado Professor Cleiton (PV), e pelas deputadas Lohanna (PV) e Macaé Evaristo (PT). Eles pretendem conhecer o relatório do Observatório Itaú Cultural sobre a importância da economia da cultura para o PIB brasileiro.

Segundo esse relatório, publicado em abril, a economia da cultura e das indústrias criativas movimentou em 2020 R$ 230,1 bilhões, o que representou 3,11% do PIB nacional naquele ano. Com esse resultado, o setor ultrapassou segmentos importantes da economia brasileira, como a indústria automobilística, que respondeu por 2,1% do PIB em 2020.

A economia da cultura e das indústrias criativas inclui segmentos como moda, artesanato, rádio e TV, música, desenvolvimento de games, arquitetura, publicidade, design, teatro e artes visuais. De acordo com o relatório do Observatório Itaú Cultural, em 2020 o setor empregou 7,4 milhões de trabalhadores e abrigou 130 mil empresas.

O deputado Professor Cleiton lembra que o diagnóstico feito pelo Observatório Itaú Cultural é importante para a expansão da economia criativa. “Todo instrumento que pode contribuir com a nossa mineiridade receberá atenção especial em nossos trabalhos. Ouvir atores envolvidos na nossa cultura aumenta a nossa capacidade de ajudar”, comenta o parlamentar.

Fonte: ALMG