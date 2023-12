Alfenas tem o 5º melhor PIB do Sul de Minas

Os dados municipais são divulgados com dois anos de defasagem.

Foto: Prefeitura de Alfenas

O Produto Interno Bruto (PIB, soma de todas as riquezas produzidas) de Alfenas, em 2021, foi de R$3.485.866,71 de reais. O município ficou em 5º lugar entre as cidades do Sul de Minas, avançando duas posições em relação ao levantamento de 2019.

Alfenas ultrapassou Itajubá, que ocupava a 5ª posição em 2019. O PIB dos municípios brasileiros foi divulgado na última sexta-feira (15/12), pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Fundação João Pinheiro. Os dados municipais são divulgados com dois anos de defasagem.

O PIB por indivíduo de 2021 em Alfenas foi de R$43.049,74. Confira mais:

PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma total de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, como uma cidade, estado ou país. O PIB é um indicador fundamental para avaliar a atividade econômica e o desempenho global de uma economia.

Fonte: Prefeitura de Alfenas