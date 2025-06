Alfenas recebeu 3º Concurso de Produtividade e Sustentabilidade de Milho e Soja

Evento promovido pela Emater-MG e Coocamig teve mais de 80 inscritos na região

Foto: Emater-MG

A terceira edição do Concurso de Produtividade e Sustentabilidade de Milho e Soja do Sul de Minas, safra 2024/2025, registrou os melhores desempenhos desde a criação do prêmio e mostram índices bem superiores à média nacional. Os resultados foram divulgados durante uma solenidade nesta terça-feira (17/6), em Alfenas. O concurso é uma promoção da Emater-MG e da Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais (Coocamig).

Na categoria milho sequeiro, a produtividade campeã foi alcançada pelo produtor Alexandre Avelar, da Fazenda Vargem Grande, em Três Corações, com 256 sacas por hectare. Esse resultado supera o dobro da produtividade média do milho no Brasil, que, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), é de 98,9 sacas por hectare na safra 2024/2025.

Na soja, o maior rendimento ficou com José Marcos Paes, da Fazenda Chamonix, em Machado, que alcançou 116,8 sacas por hectare. O valor é também bem superior à média nacional da cultura, que é de 59,3 sacas por hectare.

Vinte e cinco municípios do Sul de Minas participaram do concurso, que contou com mais de 80 produtores inscritos. A produtividade das propriedades concorrentes foi aferida por amostragem, com a colheita feita em uma parcela representativa da área de cada fazenda, de forma aleatória. A colheita da soja na região foi realizada entre fevereiro e março, e a do milho entre abril e maio.

“O sucesso alcançado é atribuído à combinação de fatores cruciais: assistência técnica qualificada, insumos adequados, tecnologia de ponta e o firme compromisso com a sustentabilidade. Esses elementos, juntos, comprovam o vasto potencial do Sul de Minas para o cultivo de milho e soja”, afirma o coordenador técnico regional da Emater-MG, Kleso Silva Franco Júnior.

Além da premiação, o evento incentivou a troca de experiências, com os vencedores apresentando as técnicas utilizadas, como o manejo da fertilidade do solo e o controle fitossanitário.

Vencedores do Concurso de Produtividade – Safra 2024/2025

Categoria Milho:

1º lugar – Fazenda Vargem Grande – Alexandre Avelar – Três Corações: 256 sacas/ha

2º lugar – Fazenda Nossa Senhora de Fátima – Nelson Francisco – Três Corações: 236,3 sacas/ha

3º lugar – Fazenda Santa Cruz – Josiane Morais da Silva – Paraguaçu: 222,3 sacas/ha

Categoria Soja:

1º lugar – Fazenda Chamonix – José Marcos Paes – Machado: 116,8 sacas/ha

2º lugar – Fazenda Palmeira – Marcelo Ribeiro – Alfenas: 106,2 sacas/ha

3º lugar – Fazenda do Centro – Ângelo Munhoz – Campestre: 103,3 sacas/ha

Fonte: Emater-MG