Alfenas recebe selo ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

A educação municipal alcançou a pontuação máxima 100 pelas ações desenvolvidas durante o ano de 2024

Foto: Prefeitura de Alfenas

Na segunda-feira (10/02), em Brasília/DF, o Ministério da Educação celebrou e reconheceu o trabalho das Secretarias Municipais de Educação que alcançaram a pontuação máxima (100) com o “Selo Ouro” e celebrou os esforços das mesmas na alfabetização e nos avanços alcançados ao longo do ano de 2024.

Alfenas foi representada pela secretária de educação Thaís Salles, que recebeu o selo durante cerimônia com a presença do Ministro da Educação, Camilo Santana, Presidente da Câmara Hugo Mota e o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Thaís Salles ressaltou a alegria de a educação municipal alcançar a pontuação 100 e receber o selo, e também agradeceu toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação pelo trabalho reconhecido e o prefeito Fábio por estar investindo cada vez mais na educação do município.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada garante o direito à alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental.

O programa é coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) em colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios.

Fonte: Prefeitura de Alfenas