Alfenas recebe Força Estadual do SUS para capacitação sobre dengue e zika

O foco da Força Estadual é preparar a rede assistencial para o manejo clínico adequado das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti desde o primeiro atendimento.

Foto: SES-MG

Nesta terça-feira (11/3), a Força Estadual do SUS realizou em Alfenas uma capacitação para cerca de 80 profissionais, entre médicos e enfermeiros e profissionais da vigilância epidemiológica municipal. O treinamento foi promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e teve como objetivo minimizar o risco de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela que podem levar à morte.

O foco da Força Estadual é preparar a rede assistencial, composta por hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e postos de saúde para o manejo clínico adequado das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti desde o primeiro atendimento. Durante a capacitação, foram abordados aspectos como a diferença entre sintomas das doenças, exames necessários para um diagnóstico preciso, medicações indicadas e primeiros atendimentos essenciais para evitar o agravamento da doença.

A médica e assessora da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES-MG, Marina Samarco, destacou a importância da realização da força tarefa e a importância de correto manejo clínico nas arboviroses. Para ela, “todos os óbitos por arboviroses são evitáveis e capacitações como essa possibilitam o fortalecimento da realização de manejo clínico adequado para a eliminação ou diminuição de casos graves e de óbitos”.

O dirigente regional da SRS Alfenas, João Tadeu Silva, enfatizou a importância da presença da Força Estadual do SUS no território. Segundo ele, “o treinamento com a participação de médicos e técnicos da saúde fortaleceu o manejo clínico das arboviroses”, concluiu. As arboviroses são doenças transmitidas por arbovírus, como dengue, zika e chikungunya.

Cenário epidemiológico na regional

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika, divulgado na terça-feira (11/03), a Regional de Saúde de Alfenas registrava 1115 casos prováveis de dengue, dos quais 414 foram confirmados, 1 óbito em investigação e 1 óbito confirmado. Quanto à chikungunya, na regional foram registrados 4 casos prováveis, com 2 confirmações e 1 óbito confirmado.

Força Estadual do SUS em Minas Gerais

A Força Estadual do SUS/MG foi criada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) por meio da Resolução SES nº 9994, de 17 de fevereiro de 2025. A equipe é composta por sete médicos e cinco enfermeiras especialistas no manejo de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O objetivo da Força Estadual é fortalecer a atuação da Vigilância em Saúde Estadual em parceria com os municípios, atuando em situações de risco epidemiológico, surtos, endemias, pandemias, desastres ambientais e outras emergências de saúde pública identificadas pela SES-MG.

Fonte: SES-MG