Alfenas realiza o 1º Encontrão da Moradia Popular

será apresentado o Programa Municipal de Habitação com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Foto: Prefeitura de Alfenas

No sábado (09/12), ás 08h, na Escola Municipal Dr. João Januário Magalhães (CAIC), acontece o maior encontro de habitação popular de Alfenas: o 1º Encontrão da Moradia Popular. No local será apresentado o Programa Municipal de Habitação com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Coordenação de Governo, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, vai contar também com sorteio de brindes, cortes de cabelos, atividades recreativas, almoço, apresentações musicais, feira de adoção de animais e atendimento do Bolsa Família. Confira a programação:

Obras Habitacionais desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Alfenas nos últimos 16 anos:

1 – Construção de 612 Unidades Habitacionais (casas térreas) nos seguintes bairros:

2007 – Programa – PSH, Jardim Primavera, 53 casas

2007/2008 – Projeto Habitacional Morar Melhor no Lar Urbano 1 – Resolução 460, Construção de UHs em Lote Próprio, 89 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2007-2008 – Programa URIAP I, 52 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2008-2018 – Programa URIAP II, 29 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2008/2009 – Projeto Habitacional Morar Melhor no Lar Urbano 2 – Resolução 460, Construção de UHs em Lote Próprio, 28 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2008/2009 – Projeto Habitacional Morar Melhor no Lar Urbano 3 – Resolução 460 Construção de UHs em Lote Próprio, 11 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2009 – Programa Crédito Solidário, Bairro Santa Clara, 96 casas

2009/2010 – Projeto Habitacional Morar Melhor no Lar Urbano 4 – Resolução 460 Construção de UHs em Lote Próprio, 19 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2010 – Programa Crédito Solidário, Jardim São Carlos (Perto do Quartel), 48 casas

2010 – Programa – Crédito Solidário, Jardim São Carlos (Ao Lado do Residencial Alfenas Apartamentos), 18 casas

2010 – Programa – Crédito Solidário, Bairro Estação, 30 casas

2010/2011 – Morar Melhor no Lar Urbano 5 – Resolução 460 Construção de UHs em Lote Próprio, 20 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2010/2012 – Bairro Santa Luzia – Programa FNHIS, 6 casas

2011/2012 – Morar Melhor no Lar Urbano 6 – Resolução 460 Construção de UHs em Lote Próprio, 13 casas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

Residencial Marleti, 100 Casas

2 – Reconstrução ou Reforma de 537 Unidades Habitacionais (casas térreas e apartamentos) nos seguintes bairros:

2008/2009 – Morar Melhor no Lar Urbano 1 Acessibilidade – Resolução 460 Construção de UHs em Lote Próprio, 20 Casas/Reformas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2009/2010 – Morar Melhor no Lar Urbano 2 Acessibilidade – Resolução 460 Construção de UHs em Lote Próprio, 17 Casas/Reformas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2009/2011 – Morar Melhor no Lar Rural 1 e 2 – Resolução 460 Construção de UHs em Lote Próprio, 120 Casas/Reformas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

2007-2012 – PSH – Bic Banco, 380 Casas/Reformas (Vários Bairros – Unidades Pulverizadas)

3 – Construção de 1.580 Unidades Habitacionais (apartamentos) nos seguintes Bairros:

2011 – Residencial Jardim das Alterosa/ Recreio Vale do Sol, 240 apartamentos

2012 – Residencial Alfenas/ Jd. São Carlos, 270 apartamentos

2013 – Residencial Vale do Sol/ Recreio Vale do Sol, 150 apartamentos

2015 – Residencial São Carlos/Jd. São Carlos, 196 apartamentos

2018 – Residencial Tupã/ Jd. Alvorada, 300 apartamentos

– Jardim Elite, 200 apartamentos

–Residencial das Acácias (Pinheirinho), 224 apartamentos

4 – Programa Municipal de Regularização Fundiária

Foram entregues aproximadamente 3.000 Escrituras ou Títulos de Legitimação de Posse nos Bairros: Centro, Santa Clara, Aparecida, Vila Betânia, Jardim São Carlos, Vila Formosa, Santos Reis, Estação, Chapada, Santa Edwiges, Santa Luzia, Campos Elíseos,Vila Promessa, Vila Esperança, Primavera, Santa Rita, Oliveira, dentre outros.

Em parceria com a Cohab foram mais de 400 escrituras entregues, aproximadamente. O programa é uma parceria do município de Alfenas com COHAB-MG firmado em 2012.

Fonte: Prefeitura de Alfenas