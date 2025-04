Alfenas realiza mutirão de castração de cães e gatos

Animais estão sendo castrados por meio do Programa de Saúde Animal

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura de Alfenas, por meio do Programa de Saúde Animal (PROSAN), está realizando a castração de cães e gatos na cidade inscritos para o mutirão.

Nesta primeira etapa do mutirão de castração, iniciada na terça-feira (15/04), no bairro Vista Grande, foram castrados 46 animais, sendo 29 cães, 21 fêmeas e 8 machos e 13 gatos fêmeas e 4 machos.

Marta Pelegrin, coordenadora do PROSAN, explica que a castração dos animais tem um beneficio para a saúde deles além de evitar as crias indesejadas e ajudar no controle populacional.

A castração é um ato de responsabilidade com o bem estar da coletividade e dos animais evitando abando e maus tratos destes seres que depende de nós, destacou Marta Pelegrin.

Fonte: Prefeitura de Alfenas