Alfenas realiza mutirão de castração de cães e gatos

Parceria entre Veterinários na Estrada e o Prosan beneficiou mais de 50 animais de tutores do residencial Martelli

Foto: Prefeitura de Alfenas

O Programa de Saúde Animal (PROSAN), da Prefeitura de Alfenas em parceria com a ONG Veterinários na Estrada realizaram um mutirão de castração de cães e gatos, na quinta-feira (03/07), no residencial Martelli.

O local para os trabalhos da equipe de castração foi cedido pelo morador do bairro Renato Borges da Silva, que se solidarizou com a causa e cedeu a sua casa como ponto para receber os veterinários e auxiliares que executaram os procedimentos de castração.

Renato explicou que estavam tendo dificuldades de terem um local adequado para que os moradores do bairro pudessem ser atendidos pelo mutirão, e devido a importância do mutirão de castração ele entendeu por bem da comunidade ceder a sua casa como o local para a realização dos procedimentos.

De forma muito organizada, tutores de cães e gatos aguardavam a chamada para que fosse realizado o procedimento que é muito relevante para a saúde do animal e também da comunidade, como explicou a veterinária Amalia Margarida, do Veterinários na Estrada.

Com a castração podemos fazer o controle populacional, evitando o número excessivo de animais nas ruas e minimizando a transmissão de doenças conhecidas como zoonoses, sendo elas a verminose, sarna, raiva, leptospirose, leishmaniose e a esporotricose que é transmitida pelos gatos, explicou Amália Margarida.

Marta Pellegrin, coordenadora do Prosan, ressalta que as ações do programa beneficiam os animais e também a população por ser uma questão de saúde pública, bem como evitar os maus tratos aos, por meio do abandono e do aumento do número de animais de rua.

Nesse mutirão de castração no residencial Martelli, que fizemos em parceria com os Veterinários na Estrada, conseguimos castrar cerca 60 animais entre cães e gatos. Nos dias 02 e 01 de julho, no Náutico também realizamos castrações e ao todo fizemos mais de 150 procedimentos, enfatizou Marta Pellegrin.

Marta Pellegrin destaca que o programa Prosan tem uma ação mensal de castração que chega a 100 animais. Também temos as parcerias, os recursos de emendas que nos ajudam nesse trabalho de castração de cães e gatos da cidade.

Fonte: Prefeitura de Alfenas