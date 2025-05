Alfenas realiza manutenção em trecho da rodovia MGC 369

Secretaria de Obras e 20 recuperandos da APAC realizaram a limpeza nas laterais da rodovia

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura de Alfenas, por meio da Secretaria de Obras e com a participação de 20 recuperandos da APAC de Alfenas estão realizando um trabalho de manutenção nas margens da rodovia MGC 369.

O trecho entre o trevo do bairro vista Grande até o trevo de acesso a Avenida Lincoln Westin da Silveira, não foi incluído na concessão a concessionária EPR Vias do Café e é de responsabilidade do Governo do Estado.

Por este motivo a Prefeitura de Alfenas está executando os trabalhos de limpeza, poda e corte de vegetação da área as margens da rodovia para garantir maior segurança a população do entorno da via bem como dos condutores de veículos que circulam pelo local diariamente.

Fonte: Prefeitura de Alfenas