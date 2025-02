Alfenas realiza descarte semanal de 13 toneladas de pneus recolhidos no município

Equipes da Secretaria de Obras fazem o recolhimento em borracharias e os descartados de forma irregular pela cidade

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura de Alfenas por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano realizou o descarte semanal dos pneus recolhidos no município.

Os pneus foram recolhidos de borracharias na cidade e também os pneus descartados de forma incorreta, nas ruas ou em terrenos e tem potencial de se tornarem foco de reprodução do mosquito Aedes Aegypti, o mosquito transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela.

De acordo com informações da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, por semana são recolhidos em média 13 toneladas de pneus e que no mês a quantidade chega nas 45 toneladas.

Todo esse pneu é recolhido pelas equipes da secretaria e levado para um barracão da prefeitura, e posteriormente são despachados por meio de caminhões para uma empresa de Belo Horizonte, credenciada no Ministério da Saúde e Meio Ambiente, onde são triturados e a matéria prima recebe outra destinação.

Antônio Carlos Esteves, secretário executivo de governo, explica que está em estudo a possibilidade de município adquirir equipamentos para que todo o pneu recolhido seja triturado aqui em Alfenas, e desta forma ter a possibilidade de reverter em recursos para o município.

O recolhimento dos pneus pela Prefeitura contribui no combate aos focos do mosquito da dengue bem como na preservação do meio ambiente em todo o município, ressaltou Antônio Carlos.

Fonte: Prefeitura de Alfenas