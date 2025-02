Alfenas realiza a primeira edição do Feirão de Empregos

Ação tem como objetivo disponibilizar vagas para vários perfis profissionais

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura de Alfenas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, realiza no dia (10/02), a primeira edição do Feirão de Empregos. O evento tem como objetivo divulgar as oportunidades de trabalho disponíveis na cidade e facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho.

Christiane Trombeta, secretária de desenvolvimento econômico, ressalta que o Feirão de Empregos, é uma iniciativa do prefeito de Alfenas Fábio Florêncio.

A ação vem sendo desenvolvida desde o ano passado, e será realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que atua na captação de vagas junto às empresas locais e no atendimento à população, oferecendo serviços como digitação de currículos e manutenção de um banco de dados para encaminhamento dos candidatos às oportunidades mais adequadas aos seus perfis destacou Christiane Trombeta.

A secretária informa que o Feirão de Empregos será realizado no estacionamento do Supermercado Alvorada, localizado na Avenida Governador Valadares. O espaço foi cedido pelo gerente do supermercado, demonstrando o compromisso do comércio local com a empregabilidade da população.

As vagas de trabalho disponíveis no dia do Feirão de Empregos são vagas do SINE e de empresas da cidade. Os interessados deverão levar os documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo, caso não possuam, os currículos poderão ser feitos no local.

Essa será a primeira edição de muitas ao longo do ano, que acontecerão em diferentes pontos da cidade para chegar a um número ainda maior de pessoas. A população está convidada a participar e aproveitar essa oportunidade para buscar uma nova colocação no mercado de trabalho, finalizou Christiane Trombeta

Fonte: Prefeitura de Alfenas