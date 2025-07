Alfenas realiza a 7ª Conferência Municipal da cidade

Durante a conferência foram eleitos os delegados que vão representar a cidade na conferencia estadual

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Sétima Conferência Municipal de Alfenas, foi realizada na última quinta-feira (26/06), no Teatro Municipal de Alfenas e contou com a participação de representantes de diversos setores da sociedade civil, poder público e instituições de ensino.

A presidente do Conselho da Cidade, Tanilda Araújo, destacou que o mais importante foi discutir com a população os principais programas a serem desenvolvidos para a cidade. Este ano, por coincidência, também estaremos elaborando o nosso PPA (Plano Plurianual), que terá validade de quatro anos. O PPA define as prioridades da administração e atravessa gestões, chegando até o próximo prefeito.

Por isso, vamos debater os principais programas e projetos que desejamos implementar em Alfenas. Como o governo federal está convocando a grande Conferência Nacional das Cidades, estamos aproveitando esse momento para levantar os principais pontos em que acreditamos que o governo federal precisa investir, ressaltou Tanilda Araújo.

A presidente do conselho da cidade enfatizou que a maior parte dos recursos está concentrada na esfera federal, então é essencial discutirmos que tipo de investimento queremos. Durante a audiência discutimos temas como moradia, asfaltamento, meio ambiente, proteção do patrimônio, função social das propriedades, entre outros. O objetivo é buscar uma cidade mais humana, justa e acessível para todos.

Lilian Castro, secretária de desenvolvimento estratégico, ressalta que a sétima conferência da cidade de Alfenas, contou com a participação de entidades, de representantes de poder público, de associações, entidades profissionais, foi um excelente evento.

Tivemos nessa conferência uma palestra sobre orçamento público onde pudemos entender como funciona o planejamento para o desenvolvimento urbano, tivemos também uma ação sobre o estágio de revisão do plano diretor da cidade, elegemos quatro delegados titulares e quatro delegados suplentes que vão representar a cidade de Alfenas na conferência estadual da cidade, também fizemos aprovação de quatro propostas que serão enviadas para a conferência estadual, relatou Lilian Castro.

Eliacim do Carmo, vice-prefeito de Alfenas destacou que a conferência da cidade tem uma importância muito grande, porque trata do planejamento urbano. Estamos discutindo a cidade que temos hoje e a cidade que queremos no futuro. Esse processo envolve os órgãos públicos, a sociedade civil organizada e toda a comunidade.

“A gestão do nosso prefeito Fábio está revisando o plano diretor do município, o que torna esta conferência ainda mais relevante. Estamos planejando e definindo, em conjunto, os rumos que queremos para Alfenas”, finalizou Eliacim do Carmo.

Fonte: Prefeitura de Alfenas