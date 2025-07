Alfenas promove palestra sobre exploração sexual na rede municipal

Tema foi abordado pela Delegada Sheila para 308 alunos da escola para terem noção de como se protegerem de qualquer tipo de abuso

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Guarda Municipal de Alfenas, por meio da equipe da Ronda Escolar, promoveu uma palestra de orientação para os alunos da Escola Municipal Napoleão Sales com o tema “Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, tendo como palestrante a delegada Sheila, que atua na orientação para crianças e adolescentes sobre este tema.

A palestra ministrada pela delegada Sheila, teve como objetivo conscientizar as crianças e adolescentes de como se protegerem contra qualquer tipo de abuso, enfatizou sobre a questão do abuso virtual, o qual ocorre em grande número atualmente devido ao uso das redes sociais sem os devidos cuidados e orientações.

Cerca de 308 alunos com idade entre 11 e 16 anos, receberam orientações sobre os tipos e formas de abuso e como as crianças e adolescentes devem se proteger, sobretudo quando ocorre algum toque indefinido no corpo que cause incômodo. Neste caso a criança ou o adolescente deve contar para alguém de confiança ou fazer uma denúncia por meio do Disque 100.

Fonte: Prefeitura de Alfenas