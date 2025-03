Alfenas prepara a revisão do Plano Diretor Municipal

Audiência pública, reuniões e estudos detalhados serão realizados para a criação do novo plano diretor municipal

Foto: Prefeitura de Alfenas

A cidade de Alfenas se prepara para a revisão do Plano Diretor Municipal, este que é um dos principais caminhos para que uma cidade possa se desenvolver e evoluir em todas as áreas que impactam no dia a dia da sociedade.

Para que o plano diretor municipal atenda as novas legislações e possa ser um orientador para o desenvolvimento e da cidade, a prefeitura prepara uma série de ações para a revisão do Plano Diretor Municipal, que acontece com uma audiência pública na próxima quarta-feira (26/03), com a presença de todos os cidadãos.

Lilian Castro, secretária de desenvolvimento estratégico, explica que o processo de revisão do plano diretor é um pensar a cidade nos próximos 10 anos. O processo de revisão do plano diretor é todo participativo, e é necessário que a população participe, porque quem sabe qual cidade que se deseja é a população.

A prefeitura, atua nos processos já estabelecidos, leis, normas, decretos, mas quem sabe o que é necessário e para onde se deseja ir, como se deseja planejar a cidade, é a população, destacou a secretária.

Lilian Castro, ressalta que é extremamente necessário a participação da população nas audiências públicas e para isso faremos mobilização social nos bairros por que é essencial que todos participem.

Tito Sampaio, arquiteto urbanista e coordenador operacional da empresa contratada para os trabalhos de revisão, destacou que “o Plano Diretor Municipal é necessário para planejar o município, o seu desenvolvimento, olhar o hoje, e pensar e projetar o futuro pros próximos 10 anos, essa é a importância.”

A participação popular, vem na temática de que o plano diretor é construído para as pessoas e pelas pessoas. Então nós precisamos da participação social durante todo o processo para que um plano diretor tenha essa característica, ele seja um plano aplicável a realidade do município de Alfenas, finalizou Tito Sampaio.”

Fonte: Prefeitura de Alfenas