Alfenas orienta sobre os riscos com as caixas de água sem tampa

As caixas de água sem tampa além de ser um risco a saúde pode ser um criadouro do mosquito da dengue

Foto: Prefeitura de Alfenas

As caixas de água nas residências servem principalmente para o consumo das pessoas que moram no local e por isso elas devem sempre estarem limpas e bem tampadas para evitar qualquer tipo de contaminação, sujeira ou até mesmo ser criadouro do mosquito da dengue.

Em uma ação no Bairro Jardim São Paulo, os agentes de endemias encontraram uma casa onde a caixa de água estava sem tampa e acumulava muita sujeira e sendo um foco de proliferação do mosquito da dengue.

Edmauro Pereira, coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental de Alfenas, que atua no combate à dengue, ressaltou a importância de que os moradores de imóveis de toda a cidade estejam verificando periodicamente as tampas das caixas de água por uma questão de saúde e também de impedir a proliferação do mosquito da dengue caso a caixa de água esteja sem tampa.

Fonte: Prefeitura de Alfenas