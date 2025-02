Alfenas é premiada na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional

O município ficou entre os 20 premiados através do projeto desenvolvido no CEMEI Maria Conceição Carvalho

Foto: Prefeitura de Alfenas

A cidade de Alfenas foi premiada na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Entre os mais de 1.700 relatos de experiências inspiradoras de todo o Brasil, o tema desenvolvido pelo CEMEI Maria Conceição Carvalho (Zinica) ficou entre os 20 premiados.

O evento aconteceu no dia 04 de fevereiro em Brasília durante o Encontro Nacional Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e contou com a presença do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A nutricionista do município Alexandra Vieira e a professora Adriana Ribeiro receberam o prêmio em nome de toda a equipe envolvida.

Alexandra destacou que o projeto é fruto da parceria entre a alimentação escolar de Alfenas, o CEMEI Maria Conceição Carvalho (Zinica) e Universidade Federal de Alfenas: “Nosso relato faz parte do livro da quinta edição da jornada e teve como objetivo promover práticas agroecológicas no ambiente escolar. O esforço reflete o comprometimento coletivo da comunidade escolar.”

Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN)

A Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), no âmbito do PNAE, é uma iniciativa do FNDE que ocorre desde 2017. Seu objetivo é incentivar o debate e a prática de ações de EAN no ambiente escolar, além de dar visibilidade às atividades já desenvolvidas nas escolas públicas de todo país.

A EAN é um investimento que acontece no presente, mas que se reflete no futuro. Através de suas ações é possível melhorar hábitos alimentares, prevenir doenças e ajudar o meio ambiente.

Para os participantes que concluem a Jornada são disponibilizados o selo completo de conclusão e o Certificado de Menção Honrosa nominal à (ao) nutricionista, à(ao) diretor da escola, à (ao) coordenadora da Jornada e à escola participante.

Fonte: Prefeitura de Alfenas