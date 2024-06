Alfenas é finalista no Prêmio Band Cidades Excelentes

Alfenas foi a única indicada em duas categorias: “Educação” e “Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A cidade de Alfenas foi a terceira colocada como a melhor educação e mobilidade urbana do estado de Minas Gerais no Prêmio Band Cidades Excelentes. Avaliada entre os municípios que têm menos de 100 mil habitantes, Alfenas foi a única indicada em duas categorias: “Educação” e “Infraestrutura e Mobilidade Urbana. O chefe de gabinete Gilberto França recebeu as condecorações na cerimônia de premiação, que aconteceu ontem (19/06), no Centro de Convenções CDL em Belo Horizonte MG.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila, que é responsável pela avaliação dos municípios em todo o país. O objetivo é reconhecer e destacar boas práticas das gestões públicas municipais. O Instituto Aquila utiliza 67 indicadores para analisar as políticas públicas dos municípios. O Prêmio possui três categorias: cidades com menos de 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes e mais de 100 mil habitantes. A cerimônia será exibida no sábado (29/06), ás 13h30 no canal Bandeirantes.

Sobre o prêmio

O objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes é reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros. O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país.

Essa plataforma é estruturada com base em inteligência artificial que, a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final. Todas as cidades brasileiras foram automaticamente pré-inscritas na premiação.

Fonte: Prefeitura de Alfenas