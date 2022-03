Alfenas é a primeira cidade do estado certificada com o Selo Prevenção Minas

Raio-X das dinâmicas criminais apontaram os melhores caminhos para evitar que o crime aconteça; cerimônia foi realizada durante Seminário Municipal de Prevenção à Criminalidade.

Alfenas foi certificada, nesta terça-feira (29), como o primeiro município mineiro a receber e a completar o ciclo do Programa Selo Prevenção Minas. Localizada no Sul de Minas, Alfenas foi acompanhada ao longo de dois anos pela equipe técnica da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, área pertencente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o objetivo de que fossem traçadas as dinâmicas criminais do município e elaborado um diagnóstico detalhado das especificidades do cenário da criminalidade local para que, então, fossem qualificadas as ações de prevenção para evitar que o crime aconteça.

Desde o início das atividades do Programa em Alfenas, em novembro de 2019, diversas ações foram realizadas no município, como: a instituição de uma comissão municipal de prevenção à criminalidade; o fortalecimento da rede de proteção às mulheres; o desenvolvimento de um diagnóstico de segurança pública local e o lançamento do Plano Municipal de Prevenção à Criminalidade de Alfenas. Esse plano foi desenvolvido coletivamente, por meio de parceria com as diversas instituições locais e a sociedade civil e terá vigência de dez anos. É um marco na história da prevenção social à criminalidade de Alfenas e vem sendo implementado pela Secretaria Municipal de Defesa Social.

“Era preciso ter clareza de quais problemas de segurança pública estávamos tratando. Fizemos um diagnóstico que nos apontou possibilidades de trabalho. Hoje, o Plano de Prevenção à Criminalidade de Alfenas é uma realidade. Ele foi aprovado, é uma lei a ser trabalhada, perseguida, e um fim a ser alcançado pelo município. Isso tudo foi feito juntamente com a comunidade civil. Não se faz política pública de cima pra baixo. A gente faz junto”, ressaltou a subsecretária interina de Prevenção à Criminalidade, Flávia Mendes, durante a solenidade.

Também presente, o prefeito de Alfenas, Luiz Antônio Silva, recebeu com orgulho a certifricação estadual. “Não se combate violência com emoções e, sim, racionalmente”, pontuou. “O selo vem ao encontro do que penso. Estamos vivendo o melhor momento da segurança da nossa cidade. Os índices de criminalidade que temos hoje são resultado de um trabalho sério como este, realizado com a ajuda do Estado. Ação de segurança é diária; feita todos os dias. Vamos reunir os programas que temos com o estado e vamos unificá-los para potencializar ainda mais o que estamos fazendo”, concluiu.

Selo Prevenção Minas

O Selo Prevenção Minas atua como uma espécie de consultoria qualificada para municípios, ajudando no diagnóstico das especificidades do cenário da criminalidade local e propondo ações de prevenção. É uma estratégia de capilarização de atividades e ações de prevenção em todo o estado. Uma forma de se pensar junto com a sociedade, por meio de uma comissão de prevenção à criminalidade, ações que possam enfrentar, combater e prevenir a criminalidade, de acordo com a necessidade de cada município.

Fonte: Agência Minas/Foto: Ascom Câmara Municipal de Alfenas