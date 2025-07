Alfenas destaca a importância da vacinação contra doenças respiratórias

A cobertura vacinal no momento está abaixo dos 50%

Foto: Fábio Marchetto/SES-MG

A Secretaria Municipal de Saúde de Alfenas alerta para a importância da vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe e covid-19. A imunização está disponível de segunda a sexta-feira das 08h às 11h e 13h ás 16h no Ambulatório Aparecida e PSF’s Primavera, Pinheirinho e Nova América. Aos domingos aconteceu o plantão de vacinação das 08h às 12h na Central de Vacinas.

A cobertura vacinal em Alfenas está abaixo dos 50%. A campanha contra a gripe teve início em abril, desde então a Prefeitura está realizando diversas ações, como vacinação em creches, escolas, universidades, no Lar São Vicente, residências terapêuticas, domiciliar para acamados, empresas, hospitais, polícia civil, polícia militar, tiro de guerra, presídio, APAC e zona rural.

De acordo com a coordenação de vacinação do município, o inverno é a época do ano em que as doenças respiratórias mais acometem a população, principalmente os mais vulneráveis como crianças, gestantes e idosos. “A vacinação contra gripe e covid-19 torna-se mais importante para prevenir quadros graves, interações e óbitos pela doença”, pontua a coordenadora de vacinação Taciane Lima.

Taciane ressalta também que um dos motivos da baixa imunização é a recusa por parte dos pais ou responsáveis em creches no município: “Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação estivemos em todas as creches realizando atualização do cartão vacinal, porém somente 46% das crianças matriculadas foram imunizadas.”

A gripe, ou influenza sazonal, inicia-se em geral com febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de três dias. Os sinais e sintomas respiratórios tornam-se mais evidentes com a progressão da doença e permanecem, em geral, de três a cinco dias

Os primeiros sintomas de COVID-19 são: febre e tosse, geralmente seca. Dificuldade para respirar e fadiga também são conhecidos como sinais iniciais da doença em alguns pacientes. Nos casos graves, os sintomas passam a ser severos, e muitas vezes chegam a afetar mais de 50% do pulmão, o que ocasionará insuficiência respiratória e a necessidade do uso de ventilação mecânica em uma unidade de tratamento.

Fonte: Prefeitura de Alfenas