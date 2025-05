Alfenas alcança segunda colocação em desenvolvimento no estado

Dados analisados foram emprego e renda, saúde e educação e a cidade atingiu 0,8303, nos indicadores que vão de 0 a 1

Foto: Prefeitura de Alfenas

O município de Alfenas está entre às 10 cidades do Estado de Minas Gerais com os melhores índices de desenvolvimento registrado pela pesquisa Firjam, publicado no último dia (08/05), no Jornal O Estado de Minas.

A reportagem do jornal traz a pesquisa com as seguintes informações:

“Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e divulgado nesta quinta-feira (8/5) indicou as 10 cidades mineiras com melhor desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Esse levantamento, realizado desde 2008, acompanha a pontuação dos municípios brasileiros em três áreas: Emprego e Renda, Saúde e Educação. Esta edição analisou 5.550 cidades, que representam 99,96% da população.

Os três indicadores variam de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento socioeconômico. Por meio da pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. Tanto a avaliação geral quanto as análises dos indicadores são classificadas em quatro conceitos: entre 0 e 0,4 (desenvolvimento crítico); entre 0,4 e 0,6 (desenvolvimento baixo); entre 0,6 e 0,8 (desenvolvimento moderado); e entre 0,8 e 1 (desenvolvimento alto).”

O ranking das 10 melhores cidades é composto pelas seguintes, em ordem decrescente:

Poços de Caldas (0,8457)

Alfenas (0,8300)

Pará de Minas (0,8287)

Uberlândia (0,8267)

Santa Rita do Sapucaí (0,8248)

Pouso Alegre (0,8186)

Ipatinga (0,8164)

Formiga (0,8109)

Divinópolis (0,8095)

Patos de Minas (0,8077)

https://www.em.com.br/gerais/2025/05/7140872-quais-as-cidades-mineiras-mais-desenvolvidas-confira-o-ranking.html

Fonte: Prefeitura de Alfenas, com informações do Estado de Minas