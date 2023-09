Alac comemora 25 anos com apresentação da Orquestra Filarmônica da USP

O concerto além de marcar os 25 anos da Associação, também uniu a comunidade em torno da apreciação da arte e da cultura.

Foto: Prefeitura de Lavras

A apresentação especial da Orquestra Filarmônica da USP encerrou com chave de ouro as comemorações dos 25 anos da Associação Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária (ALAC) e a programação da Mostra Cultural 2023, promovida pelo Governo de Lavras através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Reconhecida internacionalmente por sua excelência musical e compromisso com a difusão da música clássica, a orquestra filarmônica da USP trouxe uma experiência única para a comunidade de Lavras. Sob a direção do maestro Rubens Russomanno Ricciardi, a Orquestra apresentou um repertório variado com músicas do século XIX, bem como composições contemporâneas de artistas brasileiros como Pixinguinha.

Para o presidente da ALAC, Agnaldo José de Souza, o concerto além de marcar os 25 anos da Associação, também uniu a comunidade em torno da apreciação da arte e da cultura.

A prefeita Jussara Menicucci, agradeceu à Orquestra Filarmônica da USP e à comunidade de Lavras por participar deste momento especial. Ela falou também da importância da arte e da cultura na vida da cidade, destacando como a música clássica e o artesanato local podem se complementar de maneira harmoniosa.

Além da música, a comemoração dos 25 anos da Associação dos Artesãos de Lavras também contou com exposições de arte, venda de produtos artesanais e culinária local.

Fonte: Prefeitura de Lavras