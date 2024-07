Agricultura Digital é tema de evento promovido na UFLA

O objetivo foi apresentar às empresas as oportunidades de parceria e projetos na área de agricultura digital, também chamada de agricultura 4.0 ou agricultura de precisão, além de destacar os benefícios do modelo Embrapii.

Foto: UFLA

No dia 1º/7, a Agência UFLA de Inovação em Geotecnologias e Sistemas Inteligentes no Agronegócio (Zetta/UFLA), sediada na Universidade Federal de Lavras (UFLA), realizou o evento “Agricultura Digital: Inovação em Foco”. O objetivo do encontro foi apresentar às empresas de Lavras e região as oportunidades de parceria e projetos futuros na área de agricultura digital, também chamada de agricultura 4.0 ou agricultura de precisão, além de destacar os benefícios do modelo Embrapii.

Em sua apresentação, o diretor de Inovação da UFLA e coordenador da Unidade Embrapii de Agricultura Digital, professor Paulo Henrique Leme, destacou os projetos desenvolvidos pela Agência Zetta em inovação tecnológica, geotecnologias, ciência de dados e implementação de sistemas inteligentes, compartilhando resultados atuais e o potencial dos próximos passos dos projetos. As oportunidades de mercado para os estudantes e promover a integração da UFLA com o setor produtivo foram enfatizadas: “Temos um papel importante na formação de mão de obra qualificada para a indústria 4.0. Em todos os nossos projetos, pelo menos um dos nossos alunos foi contratado pela empresa que trabalhou conosco.”

Ao descrever os benefícios para as instituições interessadas em firmar parceria com a Agência Zetta, o professor Leme argumentou que a colaboração com a UFLA, além de vantajosa do ponto de vista tecnológico, é economicamente viável. Os projetos aprovados passam por avaliação técnica, sendo os custos de desenvolvimento divididos em três partes: uma parte financiada pela Embrapii, a unidade contribui com mão de obra e equipamentos, e a empresa financia o restante.

Henrique Scolforo, gerente de Inventário e Modelagem de Crescimento e Produção Florestal na Suzano SA, compartilhou o caso de sucesso da parceria entre a Agência Zetta e a Suzano. Entre os fatores determinantes na escolha da colaboração com a Zetta foram mencionados a intenção da empresa de associar-se a entidades com parcerias relevantes, a credibilidade e o histórico da Universidade e o respaldo da comunidade acadêmica, fundamentados em publicações científicas de qualidade.

Sobre a Unidade Embrapii – Zetta/UFLA

A Embrapii é uma Organização Social qualificada pelo Poder Público Federal para apoiar instituições de pesquisa tecnológica e promover a inovação na indústria brasileira. Adotando um modelo próprio de investimento em projetos de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), a Embrapii subsidia aproximadamente 33% do custo dos projetos, enquanto a instituição de pesquisa contribui com 17% e a empresa investe 50% dos recursos necessários.

A Agência de Inovação Zetta/UFLA foi credenciada como polo Embrapii em 2020, com foco na área de Agricultura Digital, incluindo inovação tecnológica, geotecnologias, ciência de dados e implementação de sistemas inteligentes. Como Unidade Embrapii, a Zetta executa projetos de PD&I em parceria com empresas do agronegócio brasileiro, fortalecendo a indústria e aumentando a competitividade nacional e internacional. Para conhecer mais sobre os projetos da Unidade Embrapii Zetta/UFLA de Agricultura Digital, entre em contato pelo e-mail embrapii.zetta@ufla.br.

Fonte: UFLA