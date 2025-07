Agricultura de Itajubá avança em vacinação, serviços e novos projetos

Secretário destaca retomada da vacinação contra brucelose, serviços agrícolas fortalecidos e preparativos para a Agroshow 2025

Foto: Prefeitura de Itajubá

No quadro “Fala Secretário” do Programa Minuto Itajubá desta semana, Edgar Moreira da Silva, Secretário de Agricultura, destacou avanços importantes nas ações voltadas para os produtores rurais do município. Ele informou que a campanha de vacinação contra brucelose foi retomada com sucesso após um período de escassez de vacinas. “Assumimos a secretaria com a vacinação parada, mas já conseguimos adquirir as doses e atender 134 produtores, vacinando cerca de 650 bezerras na primeira fase”, afirmou. A nova fase da campanha começa neste segundo semestre e a secretaria já está abastecida com vacinas suficientes para continuar o atendimento.

Outro ponto de destaque foi a reorganização do serviço de tratores. A secretaria conta com dois equipamentos à disposição dos agricultores, e a equipe conseguiu zerar a fila de espera. “Hoje, o produtor que chega com a demanda já tem o trator agendado para no máximo 12 horas depois”, ressaltou Edgar. O serviço é pago, mas com valor simbólico de R$ 36 por hora — bem abaixo do mercado, que cobra em média R$ 200. A secretaria também oferece serviços como retroescavadeira para fins reprodutivos, trituração de galhos, inseminação artificial, compra comunitária de alevinos e assistência técnica gratuita por meio de convênio com a Emater. Além disso, o secretário destacou o apoio constante ao Mercado Municipal, ao Ceasa e às feiras livres. Uma comissão formada por feirantes foi criada para discutir melhorias para os comerciantes e fortalecer os espaços de comercialização de produtos locais.

Entre os projetos futuros, Edgar anunciou a realização do Agroshow, a maior feira agropecuária do Sul de Minas, marcada para os dias 3 a 7 de setembro. O evento vai reunir atrações como leilão de gado de corte e leiteiro, exposição de vacas girolando, copa de marcha do Mangalarga Marchador e a prova de 3 tambores, ranqueada nacionalmente. Haverá também praça de alimentação e uma feira tecnológica com implementos agrícolas e pecuários.

Encerrando a entrevista, o secretário Edgar reforçou o compromisso da Secretaria de Agricultura com o fortalecimento do setor rural em Itajubá. “Nosso foco é dar condições para que o pequeno e médio produtor cresça com apoio técnico, acesso a serviços de qualidade e participação ativa nas políticas públicas. Estamos trabalhando para tornar o campo mais produtivo e valorizado, sempre ouvindo as demandas da população rural”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Itajubá