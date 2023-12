Agricultores familiares do Sul de Minas recebem cerca de 170 kits de apicultura

Entrega foi realizada pela Secretaria de Agricultura, com recursos de aproximadamente R$ 600 mil, provenientes de emenda parlamentar

Foto: Seapa / Divulgação

Cerca de 170 kits de apicultura foram entregues a agricultores familiares, pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), nesta sexta-feira (15/12), em Muzambinho, no Sul de Minas. O investimento de quase R$ 600 mil é proveniente de emenda parlamentar. A ação beneficia aproximadamente 170 produtores rurais, de 52 municípios.

O objetivo é o fortalecimento socioeconômico da região, com a geração de empregos e renda, considerados o potencial de Minas Gerais para a apicultura, pela presença de matas nativas e florestas plantadas, e o valor agregado e a alta aceitação dos produtos das abelhas nos mercados nacional e internacional. A atividade contribui também para a sustentabilidade, devido à relevância desses pequenos animais para a polinização.

O agricultor Luiz Pedro de Castilho, de Alfenas, recebeu um kit e já tem planos de expandir sua produção. “A gente tem abelhas, mas produzimos o mel de forma mais amadora, para consumo da família e para vender para pessoas amigas. Agora, posso partir para algo profissional. Aqui pude fazer bastante contatos também, com outros produtores, sobre fornecedores de ceras, compradores e formas de vendas. A apicultura é uma atividade que vale a pena o Estado investir e só vem a agregar”, afirmou.

Cada conjunto doado é composto por cinco colmeias completas, cinco suportes, 5 kg de cera, um fumigador, uma carretilha, um garfo desoperculador, um par de luvas, um par de botas, um macacão e um formão. O custo individual é de R$ 3,5 mil.

Apicultura em Minas

“Acreditamos que esta iniciativa terá um importante impacto econômico e social no Sul de Minas. A cadeia produtiva de mel em Minas Gerais se destaca como a terceira maior do país, alcançando uma produção anual de 7,6 mil toneladas. Então, a ação representa mais uma contribuição para o avanço da agricultura familiar no estado, realizada pela Seapa”, avalia o subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Demicheli.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) calcula que a agricultura familiar seja responsável por 80% da produção mineira de mel e 70% de própolis. No ano passado, a Emater ofereceu assistência técnica em apicultura para 3,7 mil agricultores familiares e 240 pessoas nos perímetros urbanos.

Anteriormente, em 2023, outros cem kits de apicultura foram doados a pequenos produtores rurais de 33 municípios do Sul de Minas.

